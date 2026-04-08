NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen SMC-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse TOKIO Handel mit SMC-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 46 790,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,021 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 327,85 JPY, da sich der Wert einer SMC-Aktie am 07.04.2026 auf 62 130,00 JPY belief. Die Steigerung von 1 000 JPY zu 1 327,85 JPY entspricht einer Performance von +32,78 Prozent.

SMC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,92 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at