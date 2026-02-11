SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Profitabler SMC-Einstieg?
|
11.02.2026 10:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SMC-Papier an der Börse TOKIO ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 56 800,00 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,176 SMC-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 080,99 JPY, da sich der Wert eines SMC-Anteils am 10.02.2026 auf 68 620,00 JPY belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,81 Prozent vermehrt.
Insgesamt war SMC zuletzt 4,22 Bio. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
