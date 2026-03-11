SMC Aktie

SMC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

Profitable SMC-Anlage? 11.03.2026 10:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in SMC eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das SMC-Papier an der Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SMC-Aktie bei 58 000,00 JPY. Investoren, die vor 1 Jahr 100 JPY in die SMC-Aktie investierten, hätten nun 0,002 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,41 JPY, da sich der Wert eines SMC-Papiers am 10.03.2026 auf 67 520,00 JPY belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,41 Prozent angezogen.

SMC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,26 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

