NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SMC-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse TOKIO Handel mit SMC-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 45 000,00 JPY. Bei einer 100-JPY-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,002 SMC-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 160,20 JPY, da sich der Wert eines SMC-Anteils am 25.08.2026 auf 72 090,00 JPY belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 60,20 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete SMC eine Marktkapitalisierung von 4,51 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at