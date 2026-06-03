SMC Aktie

SMC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMC-Anlage im Blick 03.06.2026 10:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMC-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SMC-Aktien verdienen können.

Das SMC-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der SMC-Anteile betrug an diesem Tag 54 450,00 JPY. Bei einem Investment von 100 JPY in das SMC-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,002 SMC-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.06.2026 auf 63 680,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,95 JPY wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,95 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von SMC betrug jüngst 4,19 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SMC Corp.

mehr Nachrichten