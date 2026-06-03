SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|SMC-Anlage im Blick
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03.06.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMC-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das SMC-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der SMC-Anteile betrug an diesem Tag 54 450,00 JPY. Bei einem Investment von 100 JPY in das SMC-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,002 SMC-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.06.2026 auf 63 680,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,95 JPY wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,95 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von SMC betrug jüngst 4,19 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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