NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMC von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen SMC-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das SMC-Papier via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28 425,00 JPY. Hätte ein Anleger 100 JPY zu diesem Zeitpunkt in die SMC-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,004 SMC-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 202,60 JPY, da sich der Wert eines SMC-Anteils am 06.01.2026 auf 57 590,00 JPY belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 102,60 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von SMC belief sich zuletzt auf 3,64 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at