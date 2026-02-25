NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMC von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in SMC eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SMC-Aktie an der Börse TOKIO ausgeführt. Zur Schlussglocke war das SMC-Papier an diesem Tag 65 880,00 JPY wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,015 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.02.2026 auf 76 000,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 153,61 JPY wert. Mit einer Performance von +15,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

SMC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,61 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at