25.02.2026
NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMC von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SMC-Aktie an der Börse TOKIO ausgeführt. Zur Schlussglocke war das SMC-Papier an diesem Tag 65 880,00 JPY wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,015 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.02.2026 auf 76 000,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 153,61 JPY wert. Mit einer Performance von +15,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
SMC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,61 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
