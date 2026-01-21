NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMC von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in SMC-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

SMC-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 61 300,00 JPY. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,163 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 64 800,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 570,96 JPY wert. Damit wäre die Investition 5,71 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete SMC eine Marktkapitalisierung von 4,12 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at