SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Lukratives SMC-Investment?
|
21.01.2026 10:04:21
NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMC von vor 3 Jahren abgeworfen
SMC-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 61 300,00 JPY. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,163 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 64 800,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 570,96 JPY wert. Damit wäre die Investition 5,71 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete SMC eine Marktkapitalisierung von 4,12 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMC Corp.
|
21.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMC von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
15.01.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
15.01.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMC von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwache Performance in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
Analysen zu SMC Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SMC Corp.
|330,00
|-2,37%