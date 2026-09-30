SMC Aktie

SMC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMC-Anlage unter der Lupe 30.09.2026 10:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMC von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SMC-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SMC-Papier via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 66 980,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 10 000 JPY in das SMC-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,149 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70 570,00 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 535,98 JPY wert. Damit hätte sich die Investition um 5,36 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete SMC eine Marktkapitalisierung von 4,39 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SMC Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu SMC Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SMC Corp. 400,40 1,11% SMC Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:42 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
02:49 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen