NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMC von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SMC-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SMC-Papier via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 66 980,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 10 000 JPY in das SMC-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,149 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70 570,00 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 535,98 JPY wert. Damit hätte sich die Investition um 5,36 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete SMC eine Marktkapitalisierung von 4,39 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at