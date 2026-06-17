SMC Aktie

SMC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

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Lohnendes SMC-Investment? 17.06.2026 10:04:19

NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMC von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SMC-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das SMC-Papier via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SMC-Anteile bei 65 370,00 JPY. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,153 SMC-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 69 030,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 559,89 JPY wert. Damit wäre die Investition um 5,60 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von SMC bezifferte sich zuletzt auf 4,43 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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