NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMC von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in SMC-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades SMC-Anteilen an der Börse TOKIO ausgeführt. Zum Handelsende stand die SMC-Aktie an diesem Tag bei 76 130,00 JPY. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,131 SMC-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 8 623,41 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 65 650,00 JPY belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,77 Prozent verringert.

SMC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,31 Bio. JPY gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at