Bei einem frühen Investment in SMC-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das SMC-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 76 600,00 JPY wert. Bei einem 1 000-JPY-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,013 SMC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SMC-Papiers auf 59 900,00 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 781,98 JPY wert. Das entspricht einer Abnahme von 21,80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SMC bezifferte sich zuletzt auf 3,46 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at