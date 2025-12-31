SMC Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMC-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das SMC-Papier via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 62 950,00 JPY. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,002 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (54 460,00 JPY), wäre das Investment nun 86,51 JPY wert. Damit hätte sich die Investition um 13,49 Prozent vermindert.
SMC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,43 Bio. JPY gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
