SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|SMC-Performance
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10.06.2026 10:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Verlust hätte eine SMC-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das SMC-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse TOKIO gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 78 930,00 JPY. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 JPY in die SMC-Aktie investierten, hätten nun 0,013 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 62 480,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 791,59 JPY wert. Mit einer Performance von -20,84 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für SMC eine Börsenbewertung in Höhe von 3,93 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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