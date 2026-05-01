NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Snap-On Aktionären eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On am 30.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 8,86 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 14,77 Prozent an. 462,20 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Das sind 13,73 Prozent mehr als im Vorjahr.

Dividendenrendite im Fokus

Zum New York-Schluss ging die Snap-On-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 383,40 USD aus dem Handel. Snap-On weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,52 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,25 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Kurs von Snap-On via New York 60,84 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 65,89 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Snap-On

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 10,08 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,63 Prozent steigern.

Fundamentaldaten der Snap-On-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Snap-On beträgt aktuell 19,672 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Snap-On weist aktuell ein KGV von 18,29 auf. Der Umsatz von Snap-On belief sich in 2025 auf 5,156 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 19,19 USD.

Redaktion finanzen.at