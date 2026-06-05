NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Snap-On-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 05.06.2016 wurde das Snap-On-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 159,10 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Snap-On-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,285 Snap-On-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 381,52 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Papiers am 04.06.2026 auf 378,90 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 138,15 Prozent.

Am Markt war Snap-On jüngst 19,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at