Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Rentabler Snap-On-Einstieg?
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05.06.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 10 Jahren eingebracht
Am 05.06.2016 wurde das Snap-On-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 159,10 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Snap-On-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,285 Snap-On-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 381,52 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Papiers am 04.06.2026 auf 378,90 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 138,15 Prozent.
Am Markt war Snap-On jüngst 19,47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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