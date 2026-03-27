NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Snap-On-Aktie Anlegern gebracht.

Die Snap-On-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 237,05 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Snap-On-Aktie investierten, hätten nun 0,422 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Snap-On-Aktien wären am 26.03.2026 152,71 USD wert, da der Schlussstand 362,00 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +52,71 Prozent.

Snap-On war somit zuletzt am Markt 18,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at