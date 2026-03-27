Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Snap-On-Investment im Blick
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27.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Snap-On-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 237,05 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Snap-On-Aktie investierten, hätten nun 0,422 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Snap-On-Aktien wären am 26.03.2026 152,71 USD wert, da der Schlussstand 362,00 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +52,71 Prozent.
Snap-On war somit zuletzt am Markt 18,82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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