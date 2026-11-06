NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Snap-On-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Snap-On-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Snap-On-Aktie an diesem Tag 268,96 USD wert. Bei einem Snap-On-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,180 Snap-On-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 624,33 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Papiers am 05.11.2026 auf 366,44 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,24 Prozent zugenommen.

Snap-On erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at