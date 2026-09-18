Snap-On Aktie

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WKN: 853887 / ISIN: US8330341012

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Rentabler Snap-On-Einstieg? 18.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Snap-On-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 213,60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,682 Snap-On-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 371,62 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 739,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73,98 Prozent erhöht.

Snap-On erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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