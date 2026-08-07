NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Snap-On eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Snap-On-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 320,96 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,116 Snap-On-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 1 292,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 414,68 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,20 Prozent zugenommen.

Snap-On erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at