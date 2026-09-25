NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Snap-On-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Snap-On-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Snap-On-Papier 151,79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 65,880 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 224,92 USD, da sich der Wert einer Snap-On-Aktie am 24.09.2026 auf 367,71 USD belief. Das entspricht einem Plus von 142,25 Prozent.

Insgesamt war Snap-On zuletzt 19,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at