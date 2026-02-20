NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Snap-On-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Snap-On-Papier bei 338,49 USD. Bei einem Snap-On-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,954 Snap-On-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.02.2026 auf 383,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 134,07 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 13,41 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Snap-On belief sich jüngst auf 19,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at