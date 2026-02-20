Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Frühe Investition
|
20.02.2026 16:04:32
NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Snap-On-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Snap-On-Papier bei 338,49 USD. Bei einem Snap-On-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,954 Snap-On-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.02.2026 auf 383,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 134,07 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 13,41 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Snap-On belief sich jüngst auf 19,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Snap-On Inc.
|
20.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
13.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.02.26
|Ausblick: Snap-On legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.01.26