NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Snap-On-Investition eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Snap-On-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Snap-On-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Snap-On-Aktie bei 95,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,044 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2023 gerechnet (273,52 USD), wäre die Investition nun 285,51 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +185,51 Prozent.

Insgesamt war Snap-On zuletzt 14,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at