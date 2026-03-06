Snap-On Aktie

WKN: 853887 / ISIN: US8330341012

Performance im Blick 06.03.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Snap-On eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Snap-On-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 217,29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,460 Snap-On-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 175,93 USD, da sich der Wert einer Snap-On-Aktie am 05.03.2026 auf 382,27 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +75,93 Prozent.

Insgesamt war Snap-On zuletzt 19,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

