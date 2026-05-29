NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Snap-On-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Snap-On-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Snap-On-Anteile bei 254,62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,393 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.05.2026 gerechnet (374,46 USD), wäre das Investment nun 147,07 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 47,07 Prozent.

Am Markt war Snap-On jüngst 19,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at