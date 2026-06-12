NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Snap-On-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Snap-On eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Snap-On-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Snap-On-Papier bei 319,19 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Snap-On-Aktie investiert, befänden sich nun 31,329 Snap-On-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.06.2026 auf 384,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 051,44 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 20,51 Prozent gleich.

Snap-On wurde am Markt mit 19,60 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at