NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Snap-On-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Snap-On-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Snap-On-Papier an diesem Tag bei 349,13 USD. Bei einem Snap-On-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,286 Snap-On-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Snap-On-Aktie auf 367,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,32 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5,32 Prozent vermehrt.

Snap-On markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at