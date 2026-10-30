Snap-On Aktie

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WKN: 853887 / ISIN: US8330341012

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Lohnende Snap-On-Anlage? 30.10.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Snap-On-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Snap-On eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Snap-On-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 338,61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,953 Snap-On-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (358,60 USD), wäre das Investment nun 1 059,04 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,90 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Snap-On eine Börsenbewertung in Höhe von 18,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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