Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Profitable Snap-On-Investition?
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28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Snap-On-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 154,10 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Snap-On-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,489 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Snap-On-Aktie auf 395,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 568,72 USD wert. Damit wäre die Investition 156,87 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Snap-On einen Börsenwert von 20,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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