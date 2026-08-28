Snap-On Aktie

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WKN: 853887 / ISIN: US8330341012

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Profitable Snap-On-Investition? 28.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Snap-On-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 154,10 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Snap-On-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,489 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Snap-On-Aktie auf 395,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 568,72 USD wert. Damit wäre die Investition 156,87 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Snap-On einen Börsenwert von 20,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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