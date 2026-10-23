Snap-On Aktie

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WKN: 853887 / ISIN: US8330341012

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Investmentbeispiel 23.10.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Snap-On eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 23.10.2016 wurden Snap-On-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 158,57 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,631 Snap-On-Aktien. Die gehaltenen Snap-On-Aktien wären am 22.10.2026 224,80 USD wert, da der Schlussstand 356,46 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 124,80 Prozent erhöht.

Snap-On wurde am Markt mit 19,07 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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