Snap-On Aktie

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WKN: 853887 / ISIN: US8330341012

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Langfristige Performance 11.09.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 11.09.2023 wurde das Snap-On-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 261,25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Snap-On-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,383 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 143,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 374,83 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 143,48 USD, was einer positiven Performance von 43,48 Prozent entspricht.

Am Markt war Snap-On jüngst 19,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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