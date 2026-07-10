NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 10.07.2025 wurden Snap-On-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Snap-On-Papier bei 320,70 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Snap-On-Aktie investiert hat, hat nun 0,312 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.07.2026 124,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 400,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,74 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Snap-On zuletzt 20,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at