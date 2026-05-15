NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: Diese Southside Bancshares-Dividendenzahlung wurde beschlossen

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares am 14.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,44 USD je Aktie vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Southside Bancshares zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 43,37 Mio. USD. So reduzierte sich die Southside Bancshares- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0,596 Prozent.

Entwicklung der Southside Bancshares-Dividendenrendite

Zum New York-Schluss ging der Southside Bancshares-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 32,41 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Southside Bancshares-Papier eine Dividendenrendite von 4,74 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4,53 Prozent.

Kursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Southside Bancshares-Aktienkurs via New York 8,39 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 24,25 Prozent stärker zugenommen als der Southside Bancshares-Kurs.

Dividendenerwartung von Southside Bancshares

Demzufolge würde sich die Dividende laut FactSet-Schätzungen nicht verändern. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,44 Prozent zurückgehen.

Wichtigste Eckdaten der Southside Bancshares-Aktie

Southside Bancshares ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 953,081 Mio. USD. Southside Bancshares weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,28 auf. 2025 setzte Southside Bancshares 418,860 Mio. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD.

Redaktion finanzen.at