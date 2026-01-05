NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Southside Bancshares-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Southside Bancshares-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Southside Bancshares-Papier an diesem Tag bei 21,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Southside Bancshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,623 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Southside Bancshares-Papiere wären am 02.01.2026 140,77 USD wert, da der Schlussstand 30,45 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,77 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Southside Bancshares eine Marktkapitalisierung von 915,83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at