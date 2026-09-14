NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Southside Bancshares-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Southside Bancshares-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,251 Southside Bancshares-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,26 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Anteils am 11.09.2026 auf 32,07 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 4,26 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Southside Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 953,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at