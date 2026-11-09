NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Southside Bancshares-Aktien verdienen können.

Am 09.11.2016 wurde die Southside Bancshares-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 33,46 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 298,834 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2026 10 184,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,08 USD belief. Damit wäre die Investition 1,84 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Southside Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at