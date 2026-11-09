Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Profitabler Southside Bancshares-Einstieg?
|
09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht
Am 09.11.2016 wurde die Southside Bancshares-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 33,46 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 298,834 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2026 10 184,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,08 USD belief. Damit wäre die Investition 1,84 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Southside Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 1,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Southside Bancshares Inc
Analysen zu Southside Bancshares Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Southside Bancshares Inc
|34,63
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX legen zu -- US-Börsen mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.