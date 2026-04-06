Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Southside Bancshares-Anlage
|
06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor einem Jahr eingefahren
Das Southside Bancshares-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 26,94 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Southside Bancshares-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,120 Southside Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Southside Bancshares-Papiere wären am 02.04.2026 1 170,38 USD wert, da der Schlussstand 31,53 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 17,04 Prozent.
Southside Bancshares war somit zuletzt am Markt 940,75 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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