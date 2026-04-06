Southside Bancshares Aktie

Southside Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Southside Bancshares-Anlage 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Southside Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Southside Bancshares-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 26,94 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Southside Bancshares-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,120 Southside Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Southside Bancshares-Papiere wären am 02.04.2026 1 170,38 USD wert, da der Schlussstand 31,53 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 17,04 Prozent.

Southside Bancshares war somit zuletzt am Markt 940,75 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Southside Bancshares Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Southside Bancshares Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Southside Bancshares Inc 31,78 0,79% Southside Bancshares Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX wenig bewegt -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen