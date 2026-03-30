NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southside Bancshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Southside Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Southside Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Southside Bancshares-Aktie betrug an diesem Tag 24,36 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,105 Southside Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Southside Bancshares-Papiers auf 30,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 24,78 Prozent.

Jüngst verzeichnete Southside Bancshares eine Marktkapitalisierung von 900,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at