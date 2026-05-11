NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southside Bancshares-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Southside Bancshares-Aktien verdienen können.

Am 11.05.2023 wurde die Southside Bancshares-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 26,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,747 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,03 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Papiers am 08.05.2026 auf 33,37 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 25,03 Prozent.

Zuletzt verbuchte Southside Bancshares einen Börsenwert von 994,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at