Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Lukratives Southside Bancshares-Investment?
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01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southside Bancshares-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Southside Bancshares-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 28,19 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Southside Bancshares-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,547 Southside Bancshares-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,21 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Papiers am 29.05.2026 auf 32,76 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16,21 Prozent.
Jüngst verzeichnete Southside Bancshares eine Marktkapitalisierung von 970,15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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