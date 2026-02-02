NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Southside Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 02.02.2016 wurde die Southside Bancshares-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,13 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Southside Bancshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 49,665 Southside Bancshares-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 30.01.2026 1 598,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,19 USD belief. Damit wäre die Investition um 59,87 Prozent gestiegen.

Southside Bancshares wurde am Markt mit 965,62 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at