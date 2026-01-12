NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Southside Bancshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Southside Bancshares-Investment verdienen können.

Am 12.01.2025 wurde das Southside Bancshares-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Southside Bancshares-Aktie 29,98 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 33,356 Southside Bancshares-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 31,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 054,37 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 5,44 Prozent.

Insgesamt war Southside Bancshares zuletzt 949,58 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at