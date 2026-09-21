Southside Bancshares Aktie

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WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093

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Performance unter der Lupe 21.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Southside Bancshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Southside Bancshares-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 30,14 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33,179 Anteilen. Die gehaltenen Southside Bancshares-Papiere wären am 18.09.2026 1 043,46 USD wert, da der Schlussstand 31,45 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 4,35 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Southside Bancshares belief sich jüngst auf 936,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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