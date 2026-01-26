NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Southside Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Southside Bancshares-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Southside Bancshares-Papiers betrug an diesem Tag 32,96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,034 Southside Bancshares-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.01.2026 97,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,23 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 2,21 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Southside Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 971,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at