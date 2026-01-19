NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Southside Bancshares-Aktie gebracht.

Das Southside Bancshares-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Southside Bancshares-Anteile bei 35,61 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 280,820 Southside Bancshares-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 32,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 062,06 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 9 062,06 USD, was einer negativen Performance von 9,38 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Southside Bancshares eine Marktkapitalisierung von 971,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at