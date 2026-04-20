NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Southside Bancshares-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Southside Bancshares-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Southside Bancshares-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37,70 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,653 Southside Bancshares-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2026 auf 33,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,54 USD wert. Damit wäre die Investition um 11,46 Prozent gesunken.

Southside Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 994,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at