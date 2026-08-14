SS&C Technologies Holdings Aktie
WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007
|Langfristige Investition
|
14.08.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Papier SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SS&C Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SS&C Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 31,98 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,127 SS&C Technologies-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 256,54 USD, da sich der Wert eines SS&C Technologies-Papiers am 13.08.2026 auf 82,04 USD belief. Mit einer Performance von +156,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte SS&C Technologies einen Börsenwert von 18,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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