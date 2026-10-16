NASDAQ Composite Index-Papier SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SS&C Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen SS&C Technologies-Investment verdienen können.

SS&C Technologies-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 79,54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die SS&C Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,257 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,85 USD, da sich der Wert eines SS&C Technologies-Papiers am 15.10.2026 auf 84,19 USD belief. Damit wäre die Investition um 5,85 Prozent gestiegen.

SS&C Technologies wurde am Markt mit 19,30 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at