SS&C Technologies Holdings Aktie
WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007
|Performance unter der Lupe
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09.10.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Papier SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SS&C Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SS&C Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die SS&C Technologies-Aktie letztlich bei 32,75 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die SS&C Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 305,344 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 24 625,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,65 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 146,26 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SS&C Technologies bezifferte sich zuletzt auf 18,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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