SS&C Technologies Holdings Aktie
WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007
|SS&C Technologies-Investment im Blick
|
06.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier SS&C Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SS&C Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 06.11.2016 wurde die SS&C Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das SS&C Technologies-Papier bei 31,24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die SS&C Technologies-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,201 SS&C Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 250,66 USD, da sich der Wert eines SS&C Technologies-Anteils am 05.11.2026 auf 78,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 150,66 Prozent gesteigert.
Am Markt war SS&C Technologies jüngst 18,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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